«Он нарывается». О'Салливан прокомментировал перепалку с рефери в финале ЧМ

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан прокомментировал перепалку с рефери Оливером Мартилом, обслуживающим его финальный матч мирового первенства в Шеффилде с соотечественником Джаддом Трампом.

Напомним, судья сделал О'Салливану замечание после его удара по ходу второй сессии, однако отказался называть причину, из-за чего завязался разговор, не понравившийся Трампу.

«Мне кажется, что он просто нарывается на неприятности. Я чувствую этого парня. У них есть сотни камер, и они могут проверить всё что угодно.

Я могу позволить рефери говорить с собой, но я не собираюсь позволять ему подобное, потому что он просто пытается что-нибудь придумать. И он должен с этим разбираться, а не я», – приводит слова О'Салливана издание Eurosport.