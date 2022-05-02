18-летний американец установил четвёртый результат в беге на 200 м в истории

18-летний американский легкоатлет Эррион Найтон в очередной раз вписал своё имя в историю спорта.

Напомним, в июне 2021 года Найтон стал рекордсменом мира в беге на 200 м среди юниоров, побив рекорд легендарного ямайца Усэйна Болта, державшийся 18 лет, и показав результат 20,11 секунды.

На этот же раз, в рамках национальных соревнований, Найтон преодолел дистанцию за 19,49 секунды, что является четвёртым результатом в истории и мировым рекордом среди юношей до 20 лет, который до этого также принадлежал Болту.

Ниже приведён список лучших результатов среди мужчин на 200 м в истории:

Усэйн Болт (Ямайка) – 19,19 (2009);

Усэйн Болт (Ямайка) – 19,30 (2008);

Майкл Джонсон (США) – 19,31 (1996);

Эррион Найтон (США) – 19,49 (2022).