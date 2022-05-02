Польские клубы разорвали контракты с российскими бадминтонистами из-за ситуации на Украине

Польские клубы, выступающие в Экстралиге, разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами. Об этом рассказала призёр чемпионатов Европы в составе сборной России Ольга Морозова, выступавшая за клуб из Белостока.
«Когда началась специальная военная операция, поляки ещё рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций. Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании, где также раньше играли россияне», — приводит слова Морозовой ТАСС.
Кроме Морозовой, в чемпионате Польши также принимали участие такие российские бадминтонистки, как Евгения Косецкая, Анастасия Семёнова и Наталья Перминова.
Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:
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