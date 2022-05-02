Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Польские клубы разорвали контракты с российскими бадминтонистами из-за ситуации на Украине

Польские клубы разорвали контракты с российскими бадминтонистами из-за ситуации на Украине
Комментарии

Польские клубы, выступающие в Экстралиге, разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами. Об этом рассказала призёр чемпионатов Европы в составе сборной России Ольга Морозова, выступавшая за клуб из Белостока.

«Когда началась специальная военная операция, поляки ещё рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций. Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании, где также раньше играли россияне», — приводит слова Морозовой ТАСС.

Кроме Морозовой, в чемпионате Польши также принимали участие такие российские бадминтонистки, как Евгения Косецкая, Анастасия Семёнова и Наталья Перминова.

Как изменился российский спорт за 2 месяца. Отстранения, исключения и отобранные турниры Как изменился российский спорт за 2 месяца. Отстранения, исключения и отобранные турниры

Главные успехи российских биатлонистов в сезоне-2021/2022:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022