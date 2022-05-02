Джимми Уайт: Трамп выступает хуже обычного. Он вообще не оказывает давления на О'Салливана
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Шестикратный финалист чемпионатов мира по снукеру Джимми Уайт прокомментировал результаты первых двух сессий финала ЧМ, в котором англичанин Ронни О'Салливан играет с соотечественником Джаддом Трампом. О'Салливан обыгрывает Трампа со счётом 12:5.
«Это выглядит как мастер-класс. Он (О'Салливан. — Прим. «Чемпионата») словно парит над столом. Он делает это с такой лёгкостью. Он хорошо контролирует биток.
Трамп выступает хуже обычного, это надо признать. Он вообще не оказывает никакого давления на О'Салливана. Ронни становится всё сильнее и сильнее. Он выглядит неудержимым», — приводятся слова Уайта на сайте телеканала Eurosport.
Также посмотрите видео, посвящённое главным звёздам мирового снукера:
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