Лала Крамаренко победила на международном турнире в Москве
Поделиться
Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы в командном зачёте российская гимнастка Лала Крамаренко победила на международном турнире по художественной гимнастике, проходящем во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.
Крамаренко заняла первое место в многоборье, по итогам выступлений с четырьмя снарядами набрав 155,75 балла. Серебро и бронзу между собой также разделили россиянки Мария Победушкина, ранее выигравшая многоборье на турнире Ирины Канаевой в Омске, и Диана Чугунихина.
Ниже приведены результаты:
Лала Крамаренко – 155,75;
Мария Победушкина – 138,85;
Диана Чугунихина – 138,70.
На соревнованиях в Москве также приняли участие гимнастки из Белоруссии, Армении, Бельгии и Франции.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
18:13
-
18:13
-
13:34
-
13:23
-
11:11
-
01:01
-
00:23
-
00:01
- 1 мая 2022
-
23:54
-
23:40
-
20:32
-
20:02
-
19:29
-
18:45
-
18:36
-
18:27
-
14:08
-
10:12
-
09:58
-
09:48
-
02:28
-
02:16
- 30 апреля 2022
-
22:41
-
21:03
-
20:47
-
20:07
-
19:11
-
18:07
-
16:02
-
12:55
-
00:51
-
00:09
- 29 апреля 2022
-
23:45
-
22:01
-
21:41
Партнерский контент