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Лала Крамаренко победила на международном турнире в Москве

Лала Крамаренко победила на международном турнире в Москве
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Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы в командном зачёте российская гимнастка Лала Крамаренко победила на международном турнире по художественной гимнастике, проходящем во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Крамаренко заняла первое место в многоборье, по итогам выступлений с четырьмя снарядами набрав 155,75 балла. Серебро и бронзу между собой также разделили россиянки Мария Победушкина, ранее выигравшая многоборье на турнире Ирины Канаевой в Омске, и Диана Чугунихина.

Ниже приведены результаты:

Лала Крамаренко – 155,75;
Мария Победушкина – 138,85;
Диана Чугунихина – 138,70.

На соревнованиях в Москве также приняли участие гимнастки из Белоруссии, Армении, Бельгии и Франции.

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