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Трамп резко сократил отставание от О'Салливана перед финальной сессией ЧМ по снукеру

Трамп резко сократил отставание от О'Салливана перед финальной сессией ЧМ по снукеру
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В Шеффилде (Великобритания) завершилась третья сессия финала чемпионата мира – 2021 по снукеру, где сошлись шестикратный обладатель титула Ронни О'Салливан и чемпион 2019 года Джадд Трамп.

Первый игровой день снукеристы завершили со счётом 12:5 в пользу О'Салливана. Однако в третьей сессии, сегодня, 2 мая Трампу удалось перехватить инициативу, сократив отставание всего до трёх фреймов (14:11 в пользу Ронни).

Отметим, что для завоевания седьмого титула в карьере О'Салливану нужно выиграть ещё 4 фрейма (то есть в общей сложности 18).

Решающая сессия в битве за титул также состоится сегодня, она начнётся в 21:00 мск.

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливан разгромлен в дневной сессии! Что?! LIVE Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливан разгромлен в дневной сессии! Что?! LIVE
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