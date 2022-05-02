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Крамаренко: будем, как Кабаева, привносить новое в художественную гимнастику

Крамаренко: будем, как Кабаева, привносить новое в художественную гимнастику
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Российская гимнастка Лала Крамаренко, сегодня, 2 мая, выигравшая многоборье на международном турнире в Москве, рассказала о целях в спорте.

«С Гран-при у меня изменилось, на самом деле, многое: добавились элементы, артистизм и работа с предметом. У нас теперь открытая оценка – что хочешь, то и делаешь. Тренировки проходят как обычно, только меняется программа. У нас ещё завтра день на этом турнире, мы не всё показали, что хотели.

Будем стараться и пытаться показывать что-то новое. Будем привносить что-то новое в художественную гимнастику, как это делала в своё время Алина Маратовна (Кабаева – Прим. «Чемпионата»).

Где мне больше понравилось выступать? В Омске была сумасшедшая публика. В Москве, конечно, похуже, не буду скрывать, но тоже понравилось», – сказала Крамаренко в интервью журналистам.

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