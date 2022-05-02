Семикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс объявила о завершении карьеры

Семикратная олимпийская чемпионка и 13-кратная чемпионка мира, американская бегунья Эллисон Феликс заявила, что завершит карьеру по окончанию текущего сезона.
«В детстве меня называли куриными ножками, и тогда я и в самых смелых мечтах не могла подумать, что у меня сложится такая карьера. Я благодарна спорту за то, что он изменил мою жизнь. Я отдала бегу всё, что у меня было, и сейчас впервые засомневалась.
Я хочу попрощаться и сказать спасибо тем людям, которые помогли мне в моём становлении. В этом сезоне речь пойдёт не о секундах, а о радости. Если вы увидите меня на дорожке в этом году, то я попытаюсь разделить с вами этот момент», – написала спортсменка в социальных сетях.
Эллисон Феликс 36 лет, на её счету 11 медалей Олимпийских игр, которые она завоевала в Афинах, Пекине, Лондоне, Рио-де-Жанейро и Токио, а также 18 медалей с семи чемпионатов мира.
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