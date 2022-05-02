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Ронни О’Салливан ошеломил зрителей, достав зажигалку в финале ЧМ по снукеру

Ронни О’Салливан ошеломил зрителей, достав зажигалку в финале ЧМ по снукеру
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Шестикратный чемпион мира по снукеру, англичанин Ронни О'Салливан продолжает создавать скандальные эпизоды по ходу финального матча чемпионата мира с соотечественником Джаддом Трампом.

О'Салливан неожиданно достал зажигалку после своей реплики, чем немало удивил зрителей. Затем Ронни подпалил наконечник кия, который он не менял уже четыре месяца.

«На секунду я подумал, что достающий зажигалку Ронни О'Салливан – это возвращение к старым временам, когда игроки в снукер курили, распивали спиртное и устраивали барбекю на своих местах», – написал один из зрителей в социальных сетях.

Фото: BBC

Ранее О’Салливан угодил в инцидент с рефери Оливером Мартилом — не убрав свой кий со стола, заставил его нагибаться под него, чтобы убедиться в правильном положении битка.

Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливану нужно выиграть всего один фрейм! LIVE Финал чемпионата мира по снукеру. Ронни О'Салливану нужно выиграть всего один фрейм! LIVE
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