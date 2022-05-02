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Комментатор – об О’Салливане: он делает то же, что и Месси с Федерером, и это не описать

Комментатор – об О’Салливане: он делает то же, что и Месси с Федерером, и это не описать
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Бывший профессиональный снукерист, а ныне комментатор, шотландец Алан Макманус высказался о шестикратном чемпионе мира англичанине Ронни О’Салливане, который ведёт в счёте в финальном матче мирового первенства с соотечественником Джаддом Трампом.

«Он находится на совершенно ином уровне, чем любой человек, когда-либо поднимавший кусок дерева. И это не вызывает сомнений. Он обладает талантом, находящимся за пределами моего понимания. И я лицезрел его вблизи и издали. В нём действительно есть что-то, что вы не в силах описать.

И это то, как Федерер пробивает форхенд, а Месси обводит троих игроков. Он и сам не знает, как это делает, но он делает это почти всю жизнь. Возможно, он и сам не до конца понимает свою одарённость», – приводит слова Макмануса Eurosport.

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