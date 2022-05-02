Тренер женской сборной России по пляжному футболу рассказал о вероятности бана команды

Двукратный чемпион мира по пляжному футболу и тренер женской сборной России Илья Леонов высказался о возможном отстранении команды от международных соревнований.
«Мы, конечно, прочитали все эти новости. Понимаем, что от нашего мнения ничего не зависит. Касательно бана — нас это не затронуло пока, но мы прекрасно понимаем, что полностью соответствуем этим же решениям, подвержены санкциям. Очень жаль. Мы надеемся и знаем, что РФС делает всё возможное и невозможное, чтобы быстрее сократить дисквалификации и отстранения. Нам остаётся только ждать и надеяться.
У нас чемпионат мира проводит конкретно ФИФА. BSWW (Всемирная организация пляжного футбола – Прим. «Чемпионата») уже прислала нам директиву, что они будут полностью согласовывать и делать так, как им говорит ФИФА и УЕФА.
Очень обидно, что для мужской сборной будет потерян год или два. Футболистки женской сборной в расцвете сил могут не застать своего золотого времени, если так будет. Я надеюсь, что в ближайшее время всё пересмотрят», — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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