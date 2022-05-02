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Ронни О'Салливан стал победителем чемпионата мира 2022 года по снукеру

Ронни О'Салливан стал победителем чемпионата мира 2022 года по снукеру
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Шестикратный обладатель титула Ронни О'Салливан выиграл чемпионат мира – 2022 по снукеру, который традиционно прошёл в Шеффилде (Великобритания), в здании театра «Крусибл» с 16 апреля по 2 мая. За победу Ронни получит 500 тысяч фунтов.

В финальном поединке О'Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13. По итогам первого игрового дня Ронни уверенно лидировал (12:5). Однако сегодня, 2 мая, в третьей сессии Трампу удалось перехватить инициативу, сократив отставание всего до трёх фреймов (14:11 в пользу Ронни). В решающем раунде Ракета сумел удержать лидерство.

По ходу этого ЧМ О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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