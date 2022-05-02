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О'Салливан повторил легендарный рекорд Хендри по количеству титулов на ЧМ по снукеру

О'Салливан повторил легендарный рекорд Хендри по количеству титулов на ЧМ по снукеру
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Английский снукерист Ронни О'Салливан повторил легендарный рекорд шотландца Стивена Хендри по количеству завоёванных титулов на чемпионатах мира.

Ранее О'Салливан в седьмой раз в карьере стал чемпионом мира, обыграв в финале Джадда Трампа со счётом 18:13. По ходу этого ЧМ-2022 О'Салливан победил также Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

На счету Хендри также семь титулов, которые он завоевал в период с 1990 по 1999 год.

O’Салливан впервые принял участие в чемпионате мира по снукеру в 1993 году. Первый титул он завоевал в 2001 году. Тогда в финале он переиграл одного из своих самых принципиальных противников, Джона Хиггинса, со счётом 18:14. Далее были титулы в 2004-м, 2008-м, 2012-м, 2013-м и 2020-м.

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