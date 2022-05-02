О'Салливан повторил легендарный рекорд Хендри по количеству титулов на ЧМ по снукеру

Английский снукерист Ронни О'Салливан повторил легендарный рекорд шотландца Стивена Хендри по количеству завоёванных титулов на чемпионатах мира.
Ранее О'Салливан в седьмой раз в карьере стал чемпионом мира, обыграв в финале Джадда Трампа со счётом 18:13. По ходу этого ЧМ-2022 О'Салливан победил также Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).
На счету Хендри также семь титулов, которые он завоевал в период с 1990 по 1999 год.
O’Салливан впервые принял участие в чемпионате мира по снукеру в 1993 году. Первый титул он завоевал в 2001 году. Тогда в финале он переиграл одного из своих самых принципиальных противников, Джона Хиггинса, со счётом 18:14. Далее были титулы в 2004-м, 2008-м, 2012-м, 2013-м и 2020-м.
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