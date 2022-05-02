Стивен Хендри прокомментировал седьмую победу Ронни О’Салливана на ЧМ по снукеру
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Легендарный шотландский снукерист и семикратный чемпион мира Стивен Хендри прокомментировал победу англичанина Ронни О’Салливана над соотечественником Джаддом Трампом в финальном матче мирового первенства в Шеффилде.
Напомним, О’Салливан победил Трампа со счётом 18:13 и стал самым титулованным снукеристом в истории наряду с самим Хендри. По ходу соревнований О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).
«В такие моменты у тебя всё пересыхает во рту. Ты отдаёшься каждому моменту на сто процентов, понимаешь, что выигрываешь матч и титул, и действуешь как будто на автомате. Ронни вывел игру на новый уровень, это точно», – приводит слова Хендри BBC.
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