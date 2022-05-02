О’Салливан – об игре Трампа в финале ЧМ: так поступают чемпионы

Теперь уже семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан прокомментировал выступление своего соперника по финалу мирового первенства и соотечественника Джадда Трампа.

Напомним, по ходу встречи Трамп уступал 5:12, но впоследствии смог сократить отставание всего до трёх фреймов.

«Мы все понимали, что Джадд показывает не лучшую игру, но так поступают чемпионы – они всё равно добираются до финала и практически побеждают в нём. Он ещё станет чемпионом, и не раз, так что остальным парням лучше не расслабляться», – приводит слова Ронни BBC.

Победа на ЧМ-2022 сделала О’Салливана, наряду с шотландцем Стивеном Хендри, самым титулованным снукеристом в истории. По ходу соревнований Ронни обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).