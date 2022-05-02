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Ронни О'Салливан стал самым возрастным чемпионом мира в истории снукера

Ронни О'Салливан стал самым возрастным чемпионом мира в истории снукера
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Семикратный обладатель титула Ронни О'Салливан стал самым возрастным победителем чемпионата мира по снукеру в истории.

Ранее О'Салливан в седьмой раз в карьере стал чемпионом мира, в финале обыграв Джадда Трампа со счётом 18:13. По ходу этого ЧМ-2022 О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

На данный момент «Ракете» 46 лет. Ранее титул самого возрастного чемпиона мира принадлежал Рэю Риардону, который в последний для себя, шестой раз выиграл первенство планеты в 1978 году, тогда Рэю было 45 лет. Примечательно, что Риардон некоторое время был наставником О'Салливана.

Выиграв ЧМ-2022 О'Салливан повторил легендарный рекорд шотландца Стивена Хендри, на счету которого также 7 титулов на ЧМ.

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