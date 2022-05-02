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Хендри: Ронни не будет счастлив, пока не завоюет восьмой титул

Хендри: Ронни не будет счастлив, пока не завоюет восьмой титул
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Легендарный шотландский снукерист и семикратный чемпион мира Стивен Хендри считает, что англичанин Ронни О’Салливан, сравнявшийся с ним по числу титулов, попытается обойти его.

«Ронни поднял снукер на новую высоту, и я и в самом деле удивлён, что ему понадобилось так много времени на то, чтобы стать семикратным чемпионом мира. И я более чем уверен, что он не будет счастлив, пока не получит восьмой.

Он – победитель. Да, он говорит, что его не волнуют рекорды, но он хочет восьмой титул. Его выступление на прошедшем турнире было поразительным» – приводит слова Хендри BBC.

Ранее в интервью О’Салливан высказался о выступлении на прошедшем мировом первенстве своего соперника по финалу – соотечественника Джадда Трампа.

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