«Меня никогда не волновали рекорды». Ронни О'Салливан прокомментировал 7-й титул на ЧМ

Семикратный обладатель титула Ронни О'Салливан прокомментировал победу в финальном поединке чемпионата мира – 2022 по снукеру. О'Салливан обыграл чемпиона мира 2019 года Джадда Трампа со счётом 18:13.

«Я старался быть настолько расслабленным, насколько мог. Это, наверное, лучший результат, которого я добивался в матчах с игроками вроде Джадда.

Меня никогда не волновали рекорды, но, конечно, приятно, когда достигаешь чего-то подобного. Однако я никогда не выступал хорошо, когда нацеливался на что-то подобное. Сейчас я просто старался наслаждаться своей игрой», — приводит слова О’Салливана BBC.

Победа на ЧМ-2022 сделала О’Салливана, наряду с шотландцем Стивеном Хендри, самым титулованным снукеристом в истории. По ходу соревнований Ронни обыграл также Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).