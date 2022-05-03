«Я просто обнял его и заплакал». О’Салливан – об эмоциях после победы на ЧМ

Теперь уже семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О’Салливан объяснил своё эмоциональное поведение сразу после окончания финального матча мирового первенства в Шеффилде с соотечественником Джаддом Трампом.
Нанеся последний удар, О’Салливан под овации публики подошёл к сопернику и обнял его.
«Я наконец-то преодолел черту… я считал, что этого никогда не произойдёт. Я просто крепко обнял Джадда и заплакал. Он сказал такие замечательные слова, и это потрясло меня. Мне нравится Джадд. Я люблю его, он отличный парень, и до сегодняшнего дня я не знал, что он думает обо мне.
Я не знал, какой вклад внёс в его становление. Хорошо, что у нас есть такой парень, который играет вот так. Думаю, я добился лучшего результата в карьере», – приводит слова О’Салливана Eurosport.
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