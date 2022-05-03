Стала известна сумма призовых Ронни О'Салливана за победу на чемпионате мира по снукеру

Стало известно, сколько заработал английский снукерист Ронни О'Салливан за победу на чемпионате мира по снукеру в Шеффилде (Великобритания). Он заработал £ 500 тыс. (примерно 44,4 млн рублей), сообщает BBC.

Напомним, Ронни О'Салливан стал семикратным чемпионом мира. В финале ЧМ-2022 он победил соотечественника Джадда Трампа со счётом 18:13. По ходу этого ЧМ О'Салливан обыграл Дэвида Гилберта (10:5), Марка Аллена (13:4), Стивена Магуайра (13:5) и Джона Хиггинса (17:11).

В 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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