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Джадд Трамп поднялся на второе место в мировом рейтинге

Джадд Трамп поднялся на второе место в мировом рейтинге
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Английский снукерист Джадд Трамп поднялся на второе место в мировом рейтинге, после того как проиграл соотечественнику Ронни О'Салливану в финале чемпионата мира по снукеру. В обновлённой версии рейтинга Трамп уступает лишь О'Салливану.

Англичанин Марк Селби и австралиец Нил Робертсон потеряли по одной строчке и стали третьим и четвёртым соответственно. На пятом месте с существенным отставанием располагается шотландец Джон Хиггинс.

Снукер. Мировой рейтинг (топ-10)
1. Ронни О'Салливан (Англия) — £ 1 036 000.
2. Джадд Трамп (Англия) — £ 1 009 500.
3. Марк Селби (Англия) — £ 914 500.
4. Нил Робертсон (Австралия) — £ 902 000.
5. Джон Хиггинс (Шотландия) — £ 537 000.
6. Чжао Синьтун (Китай) — £ 434 500.
7. Марк Уильямс (Уэльс) — £ 423 500.
8. Кайрен Уилсон (Англия) — £ 419 000.
9. Шон Мёрфи (Англия) — £ 316 000.
10. Джек Лисовски (Англия) — £ 315 500.

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