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Ронни О'Салливан опубликовал пост после победы над Джаддом Трампом в финале ЧМ по снукеру

Ронни О'Салливан опубликовал пост после победы над Джаддом Трампом в финале ЧМ по снукеру
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Английский снукерист Ронни О'Салливан опубликовал пост в соцсетях, после того как победил соотечественника, Джадда Трампа в финале чемпионата мира 2022 года в Шеффилде (Великобритания). О'Салливан победил Трампа со счётом 18:13 и стал семикратным чемпионом мира.

«Какой вечер! 17 дней я ишачил — и наконец седьмой титул в кармане. Но дело не в рекордах, а в том, чтобы завоевать титул на глазах у семьи, да ещё и против такого невероятного игрока, как Джадд Трамп, — это невероятно много значит для меня.

В этот раз боги снукера оказались на моей стороне. Спасибо всем за поддержку. Мне понравилось в Шеффилде! Вернусь за восьмым титулом...» — написал Ронни О'Салливан.

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