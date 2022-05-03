Франция стала единственной страной, не разорвавшей контракты с российскими бадминтонистами

Французская федерация бадминтона на данный момент является единственной национальной организацией, сохранившей контракты с российскими спортсменами. Об этом сообщила неоднократный призёр чемпионатов Европы Ольга Морозова.
«Единственная страна, которая принимает российских спортсменов, это Франция. Если рассматривать вариант выступления в следующем году за какой-то из клубов, то всем российским спортсменам нужно ориентироваться на Францию.
Самая же авторитетная лига сейчас, я считаю, датская, в то время как французские и швейцарские лиги считаются самыми богатыми. Престижным считается играть и в Бундеслиге, которая немного уступает финансово французам и швейцарцам», – приводит слова Морозовой ТАСС.
Ранее в интервью Морозова сообщила, что польские клубы разорвали контракты с российскими и белорусскими бадминтонистами из-за ситуации на Украине.
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