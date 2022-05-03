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Дэвид Бекхэм обратился к О'Салливану после его победы на ЧМ по снукеру. Ронни ответил

Дэвид Бекхэм обратился к О'Салливану после его победы на ЧМ по снукеру. Ронни ответил
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к английскому снукеристу Ронни О'Салливану, который выиграл чемпионат мира 2022 года в Шеффилде. В финале О'Салливан победил соотечественника Джадда Трампа со счётом 18:13 и стал семикратным чемпионом мира.

Бекхэм подметил, что О'Салливан стал чемпионом в его день рождения. Вчера, 2 мая, Дэвиду исполнилось 47 лет.

«Семикратный чемпион мира в 46 лет в мой 47-й день рождения. Ты величайший, Ракета [прозвище О'Салливана] Ронни», — написал Бекхэм в соцсетях.

«Спасибо, дружище», — ответил О'Салливан в соцсетях.

Также семь титулов чемпионата мира имеет на своём счету шотландец Стивен Хендри.

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