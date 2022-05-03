Дэвид Бекхэм обратился к О'Салливану после его победы на ЧМ по снукеру. Ронни ответил
Поделиться
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм обратился к английскому снукеристу Ронни О'Салливану, который выиграл чемпионат мира 2022 года в Шеффилде. В финале О'Салливан победил соотечественника Джадда Трампа со счётом 18:13 и стал семикратным чемпионом мира.
Бекхэм подметил, что О'Салливан стал чемпионом в его день рождения. Вчера, 2 мая, Дэвиду исполнилось 47 лет.
«Семикратный чемпион мира в 46 лет в мой 47-й день рождения. Ты величайший, Ракета [прозвище О'Салливана] Ронни», — написал Бекхэм в соцсетях.
«Спасибо, дружище», — ответил О'Салливан в соцсетях.
Также семь титулов чемпионата мира имеет на своём счету шотландец Стивен Хендри.
Главные звёзды снукера – кто они?
Комментарии
- 3 мая 2022
-
12:28
-
11:22
-
11:14
-
11:05
-
11:01
-
09:41
-
09:33
-
09:27
-
00:45
-
00:06
- 2 мая 2022
-
23:56
-
23:50
-
23:38
-
23:36
-
23:16
-
23:15
-
23:03
-
22:59
-
22:56
-
22:42
-
22:31
-
22:09
-
21:55
-
21:12
-
19:30
-
19:01
-
18:52
-
18:37
-
18:13
-
18:13
-
13:34
-
13:23
-
11:11
-
01:01
-
00:23
Партнерский контент