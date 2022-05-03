Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд поздравил О’Салливана с победой на ЧМ по снукеру

Ронни Вуд, гитарист легендарной британской рок-группы The Rolling Stones, поздравил в социальных сетях своего тёзку и соотечественника, снукериста Ронни О’Салливана, с победой на чемпионате мира в Шеффилде.

Напомним, в финале соревнований О’Салливан обыграл со счётом 18:13 земляка Джадда Трампа и стал, наряду с шотландцем Стивеном Хендри, самым титулованным снукеристом в истории.

«Мои огромные поздравления Ронни О’Салливану с его седьмой победой на чемпионате мира в день рождения нашего друга Джимми Уайта (английский игрок в снукер. – Прим. «Чемпионата»), какой подарок!» – написал Вуд.

Ранее стала известна сумма призовых Ронни О’Салливана за победу на мировом первенстве, составившая £ 500 тысяч.