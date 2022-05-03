Михаил Лихачёв: сборная России по пляжному футболу будет вне международных соревнований

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал, что национальная команда не будет участвовать в международных соревнованиях. Вчера, 2 мая, УЕФА отстранил российские футбольные команды от международных соревнований на сезон-2022/2023.
«Дело в том, что сейчас никто не пойдёт вразрез с решениями ФИФА и УЕФА. Мы как часть футбольной семьи и всей футбольной структуры окажемся вне международных соревнований. Нам очень тяжело это решение принять. Ничего не поделаешь, таковы сегодняшние реалии.
Будем ждать того момента, когда вернёмся в мировое футбольное сообщество. Надеюсь, что к сезону 2023 года, возможно, эти позитивные решения будут приняты», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 3 мая 2022
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