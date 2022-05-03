Дарья Нагорная похвасталась новой фотосессией

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Дарья Нагорная (Спиридонова) похвасталась в социальных сетях новой фотосессией.

«Огонёчек скорее в комменты. Теперь одна из моих любимых фотосессий», – написала спортсменка.

Фото: из личного архива Дарьи Нагорной

Фото: из личного архива Дарьи Нагорной

Дарья Нагорная является многократным призёром чемпионатов мира и победителем мирового первенства в Глазго (Великобритания), где она стала первой в соревнованиях на брусьях. Помимо этого, на счету спортсменки золото чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов и Универсиады-2017.

Муж Дарьи, Никита Нагорный – чемпион Олимпийских игр 2020 года, прошедших в Токио, также в командных соревнованиях и абсолютный победитель чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия).