Анастасия Близнюк станет тренером сборной Китая по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова сообщила, что двукратная олимпийская чемпионка в групповом многоборье россиянка Анастасия Близнюк отправляется в Китай, где будет тренировать сборную этой страны.
«Близнюк уезжает работать тренером в Китай, она является трёхкратной участницей Олимпийских игр, у неё две золотые и одна серебряная медаль, которая тоже должна была быть золотой. Её пригласили китайцы в сборную команду в групповых упражнениях, зная, что она уже опытная спортсменка. И я дала согласие. Она меня спросила, и я сказала ей: «Конечно, поезжай».
Китай — это дружественная нам страна, мы будем встречаться. Если Анастасия станет там работать, я думаю, это будет лучше для всех. Мы будем приезжать к ним соревноваться, а они — к нам. Китайская команда сильная, её, правда, всегда немного поджимают в оценках», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
Близнюк — единственная в мире представительница художественной гимнастики, сумевшая выиграть медали на трёх Олимпиадах. В активе Анастасии также по шесть золотых наград чемпионатов мира и Европы.
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