«Нет никаких упаднических настроений». Тренер «Динамо-Ак Барс» — о бронзовой серии ЧР

Старший тренер «Динамо-Ак Барс» Сергей Сикачёв прокомментировал домашнее поражение волейболисток в первом матче бронзовой серии чемпионата России. Казанский клуб на тай-брейке уступил московскому «Динамо» (2:3).

«В первую очередь поздравляю команду Москвы с победой! Это была хорошая игра, сыграли пять партий – всё как любят болельщики. Сражались до последнего момента, но всё решили нюансы. Всё могло качнуться в любую сторону, но, как всегда, многое решила «чистота» игры. У нас было несколько тактических и технических ошибок, что в итоге и привело к такому результату. Но ничего страшного. Сейчас будем готовиться к завтрашней игре. Серия длинная – надо собраться и двигаться дальше.

Нет никаких упаднических настроений. Это была равная игра, и главное, что в ней наши девочки проявили характер. Конечно, в конце сезона у всех могут быть какие-то свои мысли, у кого-то накопились повреждения. Но это борьба за медали, и мотивация есть у всех! Конечно, остаются вопросы восстановления после такой игры, но наша медицина сейчас будет активно работать. Так что будем надеяться, что в физическом плане к завтрашнему матчу подойдём хорошо, и там уже дело за малым», — приводит слова Сикачёва пресс-служба ВК «Динамо-Ак Барс».

Вторая игра бронзовой серии до трёх побед пройдёт завтра в Казани.