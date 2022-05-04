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Сёстры Дина и Арина Аверины показали свежее фото

Сёстры Дина и Арина Аверины показали свежее фото
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины опубликовали в своих социальных сетях новую фотографию. Снимок сделан в Омске, где прошёл турнир имени двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой.

«Завершился международный турнир Evgeniya Cup в Омске. Нам было очень приятно посетить этот турнир в качестве почётных гостей, насладиться красотами города и провести время в приятной компании. С кем не успели увидеться, не переживайте, мы обязательно вернёмся», — подписали фотографию сёстры Аверины.

«Милые, спасибо! Вы осчастливили стольких своим приездом», — написала Канаева в комментариях к соответствующему посту.

Фото: из личного архива сестёр авериных

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