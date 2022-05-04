Тайсон Фьюри обратился к О'Салливану после его победы на ЧМ по снукеру. Ронни ответил

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к английскому снукеристу Ронни О'Салливану, который выиграл чемпионат мира 2022 года в Шеффилде (Великобритания). В финальном матче О'Салливан победил соотечественника Джадда Трампа со счётом 18:13 и стал семикратным чемпионом мира.

«Прими поздравления, дружище. Два величайших вместе», — написал Фьюри в своих соцсетях, прикрепив текст к фото с О'Салливаном.

«Спасибо, Т», — ответил Ронни в соцсетях.

Фото: из личного архива тайсона фьюри

Также семь титулов чемпионата мира имеет на своём счету шотландец Стивен Хендри.

Ранее стало известно, какую сумму призовых заработал Ронни О'Салливан за победу на чемпионате мира по снукеру.

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