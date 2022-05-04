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Спортивный юрист объяснила слова президента МОК о санкциях против россиян и белорусов

Спортивный юрист объяснила слова президента МОК о санкциях против россиян и белорусов
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Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах заявил, что организация не будет налагать санкции на национальные олимпийские комитеты (НОК) за действия их правительства в отношении конфликта России и Украины.

«Юридической силы это заявление не имеет. Это лишь свидетельствует, возможно, о каком-то изменении подхода. Мы все понимаем, что международные федерации, принимая решение об отстранении российских спортсменов, ориентируются на рекомендации МОК.

Понятно, что президент МОК обладает большим авторитетом и его слово имеет большое значение, но не юридическое. Для того чтобы эти слова имели какие-то юридические последствия, они должны быть приняты исполкомом МОК. Возможно, идут какие-то разговоры и о чём-то могут эти слова свидетельствовать, но это мы уже посмотрим после очередного заседания исполкома», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости Спорт».

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