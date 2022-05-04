Никита Нагорный начал подготовку к Кубку России по спортивной гимнастике

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никита Нагорный начал подготовку к Кубку России, который пройдёт с 4 по 10 июля в Калуге. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Начинаем тренировки. Кубок России не за горами. Спасибо кардио и боксу, что помогают быстро скинуть лишние кг», – написал Никита.

видео можно посмотреть в телеграм-канале Никиты Нагорного

Никита Нагорный является победителем первенства среди команд на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Помимо золота, россиянин также завоевал бронзовые медали в многоборье и соревнованиях на перекладине. Помимо этого, на счету Нагорного – золото чемпионата мира 2019 года в Штутгарте (Германия), где он стал первым в многоборье, командных соревнованиях и опорном прыжке.