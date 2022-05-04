Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чемпионат мира по городошному спорту не будет переноситься из России

Чемпионат мира по городошному спорту не будет переноситься из России
Комментарии

Чемпионат мира по городошному спорту, который пройдёт в городе Приозерск с 31 июля по 8 августа, не будет подвергаться международным санкциям. Об этом сообщила пресс-служба Федерации городошного спорта России.

«Мы не отменяем чемпионат, готовимся к нему, пока никто не отказывается. Выпустят иностранных спортсменов из страны к нам или нет, мы не можем ответить. Чемпионат Европы в Белоруссии прошёл, его переименовали в Международный турнир памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, сделали ещё и первым этапом Кубка Европы. Приехали в основном из России и Белоруссии.

Мы стараемся, у нас международная федерация в Москве располагается, никто никого не исключает. Естественно, могут другие страны игнорировать. Но спортсмены, которые занимаются в других странах, лояльно относятся. Спорт есть спорт, политические санкции – уже другой вопрос», – приводит слова пресс-службы ТАСС.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022