Чемпионат мира по городошному спорту не будет переноситься из России

Чемпионат мира по городошному спорту, который пройдёт в городе Приозерск с 31 июля по 8 августа, не будет подвергаться международным санкциям. Об этом сообщила пресс-служба Федерации городошного спорта России.
«Мы не отменяем чемпионат, готовимся к нему, пока никто не отказывается. Выпустят иностранных спортсменов из страны к нам или нет, мы не можем ответить. Чемпионат Европы в Белоруссии прошёл, его переименовали в Международный турнир памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, сделали ещё и первым этапом Кубка Европы. Приехали в основном из России и Белоруссии.
Мы стараемся, у нас международная федерация в Москве располагается, никто никого не исключает. Естественно, могут другие страны игнорировать. Но спортсмены, которые занимаются в других странах, лояльно относятся. Спорт есть спорт, политические санкции – уже другой вопрос», – приводит слова пресс-службы ТАСС.
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