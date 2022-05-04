Чемпионат мира по городошному спорту не будет переноситься из России

Чемпионат мира по городошному спорту, который пройдёт в городе Приозерск с 31 июля по 8 августа, не будет подвергаться международным санкциям. Об этом сообщила пресс-служба Федерации городошного спорта России.

«Мы не отменяем чемпионат, готовимся к нему, пока никто не отказывается. Выпустят иностранных спортсменов из страны к нам или нет, мы не можем ответить. Чемпионат Европы в Белоруссии прошёл, его переименовали в Международный турнир памяти жертв аварии на Чернобыльской АЭС, сделали ещё и первым этапом Кубка Европы. Приехали в основном из России и Белоруссии.

Мы стараемся, у нас международная федерация в Москве располагается, никто никого не исключает. Естественно, могут другие страны игнорировать. Но спортсмены, которые занимаются в других странах, лояльно относятся. Спорт есть спорт, политические санкции – уже другой вопрос», – приводит слова пресс-службы ТАСС.