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Более 100 тысяч россиян получили знаки отличия ГТО за первый квартал 2022 года

Более 100 тысяч россиян получили знаки отличия ГТО за первый квартал 2022 года
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Министерство спорта Российской Федерации представило отчёт об успехах россиян в выполнении нормативов ГТО за первый квартал (с 1 января по 31 марта) 2022 года.

Регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО прошли 623 199 россиян, из которых 267 158 приняли участие в выполнении нормативов. В общей сложности за первый квартал этого года 104 113 граждан показали результат, соответствующий знакам отличия комплекса ГТО.

100 300 чел. – золотой знак отличия;
2216 чел. – серебряный знак отличия;
1597 чел. – бронзовый знак отличия.

На сегодняшний день в 85 регионах страны организована работа 2648 центров тестирования. Всего же нормы ГТО, возрождённые в 2014 году, выполнили более 10,3 млн человек.

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