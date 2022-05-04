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Владимир Алекно предсказал победителя «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги

Владимир Алекно предсказал победителя «Финала шести» мужской волейбольной Суперлиги
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Заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно высказался о предстоящем «Финале шести» мужской Суперлиги, который пройдёт с 5 по 10 мая в Казани.

«Ожиданий у меня немного, жду от всех команд зрелищной игры. Я более чем уверен, что казанский «Зенит» станет чемпионом, а главными соперниками традиционно будут «Локомотив» и «Динамо» из Москвы. В формате «Финала шести» есть своя специфика, но, судя по тому, как «Зенит» выглядит в этом году, я думаю, они решат все свои задачи», – приводит слова Алекно издание ТАСС.

Напомним, в соревнованиях, помимо казанского «Зенита», одержавшего победу в регулярном чемпионате, примут участие московское «Динамо», «Белогорье» (Белгород), «Локомотив» (Новосибирск), «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Динамо» из Ленинградской области.

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