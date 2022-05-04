Международная федерация плавания утвердила мировые рекорды трёх россиян

Международная федерация плавания (FINA) утвердила мировые рекорды россиян Климента Колесникова, Ильи Бородина и Евгении Чикуновой, сообщает Всероссийская федерация плавания (ВФП).
Колесников, дважды обновивший рекорд мира в дистанции 50 м на спине, установил его на майском чемпионате Европы 2021 года, прошедшем в Будапеште (Венгрия), и показал результаты 23,93 и 23,80 секунды.
Бородину же принадлежат сразу три рекорда среди юношей, и все — на дистанции 400 м комплексным плаванием. В мае на ЧЕ-2021 он показал 4.10,02, после чего в ноябре на ЧЕ-2021 на короткой воде улучшил его до 3.58,83, а затем на декабрьском ЧМ-2021 на короткой воде проплыл за 3.56,47.
Чикунова же дважды обновила юношеский мировой рекорд на дистанции 200 м брассом на короткой воде, показав результаты 2.17,57 и 2.16,88 (ЧЕ-2021 на короткой воде).
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