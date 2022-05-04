«Будем всё равно развиваться». Винер-Усманова отреагировала на слова главы МОК о санкциях

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.

Напомним, ранее Бах заявил, что рекомендация отстранять россиян от международных соревнований последовала в связи с мировой реакцией на события на Украине.

«Продолжается цветение двойных стандартов. Мы уже привыкли, что по всем вопросам у нас всё так складывается, двойные стандарты проявляются и в спорте. Войны в Ираке, Афганистане, Сирии, страшная вьетнамская война – всё было нипочём для спорта. Сейчас же получилось так, что у нас такое наказание со стороны МОК именно к российским спортсменам, несмотря на то что спорт должен быть вне политики.

В своё время по допингу, когда очень многие страны были замечены в употреблении, наказания в адрес России были самые жёсткие. Спортсмены выступали без флага, без гимна. Теперь появился ещё один момент, который дал возможность вообще отстранить наших спортсменов. Будем развиваться всё равно. Будут какие-нибудь альтернативные турниры, будем организовывать альтернативы ОИ. Будут другие соревнования, которые заинтересуют спортсменов», — приводит слова Винер-Усмановой издание «Спорт-экспресс».