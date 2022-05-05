Тренер «Динамо-Ак Барс»: не хватило выиграть всего одну партию

Старший тренер «Динамо-Ак Барс» Сергей Сикачёв прокомментировал второе подряд поражение в бронзовой серии чемпионата России по волейболу с московским «Динамо».

Казанские волейболистки выиграли две первые партии, но не смогли довести матч до победы.

«Не хватило выиграть всего одну партию. Да, мы должны были выигрывать в трёх партиях. Но кто меньше ошибался, тот и выиграл. Всё упирается в наши собственные технические и тактические ошибки. Девчонки, конечно, боролись – в этом к ним претензий нет. Но матч опять не в нашу пользу…

Говорите, не так, как накануне, работал пайп Кадочкиной? Так москвички тоже разбирают нашу игру. Мы сегодня тоже попробовали пайп, но они к этому уже были готовы. Иногда пайп проходил, конечно, но многое, действительно, зависит от приёма и положения мяча на площадке. Зато сегодня неплохо вышла Лукьянова – надеемся, что дальше она будет только прогрессировать. Полноценный матч провела Лиза Попова. Ранее она мало играла из-за травмы, но к концу сезона набрала необходимые кондиции. Поэтому тренерский штаб склонился к выбору именно Поповой как основной: она переигрывает остальных связок. Хотя молодым игрокам всё-таки не хватает стабильности», — приводит слова Сикачёва пресс-служба казанского клуба.