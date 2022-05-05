Ронни О'Салливан рассказал, где и как хотел бы умереть

Семикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан заявил, что хотел бы умереть в снукерном клубе во время выставочного матча.

«Я просто хотел бы умереть в снукерном клубе во время выставочного матча. Вот как я был бы счастлив. Просто упал замертво — и прекрасно. Меня даже можно оставить там», — заявил О'Салливан в видео для BBC.

Напомним, в понедельник, 2 мая, Ронни О'Салливан выиграл чемпионат мира 2022 года в Шеффилде (Великобритания). В финальном матче О'Салливан победил чемпиона мира 2019 года, другого англичанина Джадда Трампа со счётом 18:13 и стал семикратным чемпионом мира. По этому показателю он сравнялся с легендарным шотландским снукеристом Стивеном Хендри.

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