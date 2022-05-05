Нападающий футзального «Актобе» ударил 20-летнего партнёра по команде во время матча

Игрок сборной Казахстана по мини-футболу, нападающий «Актобе» Нурбек Карагулов ударил партнёра по команде во время матча чемпионата страны.
В заключительной встрече первого этапа чемпионата Казахстана «Актобе» — «Окжетпес» Карагулов на скамейке запасных после замены ударил 20-летнего игрока «Актобе» Андрея Голубничего.
По информации Meta-ratings.kz, Карагулов испытывал сильное негодование из-за того, что «Актобе» уступал своим соперникам в счёте. Он несколько раз опасно играл против футболистов «Окжетпеса» и получил предупреждение, после которого был заменён. Именно после этого и произошёл инцидент.
Отметим, что за удар партнёра по команде Нурбек Карагулов был удалён до конца матча. В итоге, встреча с «Окжетпесом» закончилась для «Актобе» победой.
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