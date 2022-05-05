Никита Нагорный опоздает на сбор национальной команды из-за участия в параде Победы 9 мая
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Олимпийский чемпион в командном многоборье, российский гимнаст Никита Нагорный приедет на тренировочный сбор сборной России на базе «Озеро Круглое» после Дня Победы. Очередной сбор национальной команды 2 мая.
«Никиты пока нет на сборе. Он готовится к параду Победы в составе „Юнармии“, которую возглавляет. Сейчас идут репетиции. Но после 9 мая мы ждем Нагорного на „Озере Круглом“, он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям», — цитирует ТАСС старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентину Родионенко.
Отметим, что Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» с декабря 2020 года.
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