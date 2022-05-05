«Звезда» и «Лада» вышли в полуфинал гандбольной Суперлиги

Стали известны первые полуфиналисты чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.
«Звезда» и в ответном четвертьфинальном матче обыграла «Астраханочку», на сей раз со счётом 28:27, и вышла в полуфинал. В составе «Звезды» восемь мячей забила Альбина Мурзалиева. Лучшей у «Астраханочки» была Анна Шапошникова (семь мячей).
В паре «Лада» – «Кубань» гандболистки из Тольятти на выезде уступили соперницам со счётом 29:32, но дома разгромили краснодарскую команду – 36:25. Самым результативным игроком матча стала Виктория Жилинскайте из «Кубани», забившая восемь мячей. В составе «Лады» семь раз отличилась Вероника Никитина.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
1/4 финала. Ответные матчи
«Астраханочка» — «Звезда» (Московская область) — 27:28 (15:13).
По сумме двух матчей – 50:54.
«Лада» (Тольятти) — «Кубань» (Краснодар) – 36:25 (18:11).
По сумме двух матчей – 65:57.
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