В Краснодаре завершился чемпионат России по длинным нардам

В среду, 4 мая, в Краснодаре завершилась первая часть чемпионата России по спортивным нардам – стал известен чемпион страны по длинным нардам. Им стал Александр Шашков из Сахалина. В финале он в упорном поединке со счётом 5:4 обыграл Алима Афашагова, представляющего Кабардино-Балкарскую Республику. Бронзовую медаль завоевал Акоп Сагателян из Краснодара.



Розыгрыш чемпионата страны по коротким нардам стартовал 5 мая.



Нарды — настольная игра для двух игроков на специальной доске, разделённой на две половины. Есть две основные разновидности — длинные и короткие нарды. Классическими считаются длинные, но короткие не менее интересны. В марте 2022 года нарды в России были официально признаны видом спорта.