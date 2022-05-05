В Краснодаре завершился чемпионат России по длинным нардам
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В среду, 4 мая, в Краснодаре завершилась первая часть чемпионата России по спортивным нардам – стал известен чемпион страны по длинным нардам. Им стал Александр Шашков из Сахалина. В финале он в упорном поединке со счётом 5:4 обыграл Алима Афашагова, представляющего Кабардино-Балкарскую Республику. Бронзовую медаль завоевал Акоп Сагателян из Краснодара.
Розыгрыш чемпионата страны по коротким нардам стартовал 5 мая.
Нарды — настольная игра для двух игроков на специальной доске, разделённой на две половины. Есть две основные разновидности — длинные и короткие нарды. Классическими считаются длинные, но короткие не менее интересны. В марте 2022 года нарды в России были официально признаны видом спорта.
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