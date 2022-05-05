Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» на старте «Финала шести» ЧР по волейболу

Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» на старте «Финала шести» ЧР по волейболу
Комментарии

В Казани продолжается «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В первом матче в группе «А» казанский «Зенит» нанёс поражение «Белогорью» со счётом 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:14).

Завтра, 6 мая, у «Зенита» день отдыха, а «Белогорье» сыграет с третьей командой подгруппы — московским «Динамо».

Напомним, что игровой день начался с матча в группе «Б», в котором новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:16, 19:25, 35:33, 25:20).

«Финал шести» проходит в Казани с 5 по 10 мая. Казанский «Зенит» и «Локомотив» напрямую вышли в топ-6 как команды, занявшие первые два места на предварительном этапе.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Финал шести». Группа «А». 1-й тур

«Белогорье» (Белгород) – «Зенит» (Казань) – 1:3 (17:25, 25:19, 21:25, 14:25).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022