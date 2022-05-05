Казанский «Зенит» обыграл «Белогорье» на старте «Финала шести» ЧР по волейболу

В Казани продолжается «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. В первом матче в группе «А» казанский «Зенит» нанёс поражение «Белогорью» со счётом 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:14).
Завтра, 6 мая, у «Зенита» день отдыха, а «Белогорье» сыграет с третьей командой подгруппы — московским «Динамо».
Напомним, что игровой день начался с матча в группе «Б», в котором новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:1 (25:16, 19:25, 35:33, 25:20).
«Финал шести» проходит в Казани с 5 по 10 мая. Казанский «Зенит» и «Локомотив» напрямую вышли в топ-6 как команды, занявшие первые два места на предварительном этапе.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
«Финал шести». Группа «А». 1-й тур
«Белогорье» (Белгород) – «Зенит» (Казань) – 1:3 (17:25, 25:19, 21:25, 14:25).
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