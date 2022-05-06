Ян Непомнящий с ничьей стартовал на первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте
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Российский шахматист Ян Непомнящий с ничьей стартовал на первом этапе Grand Chess Tour в Бухаресте. Игравший белыми Непомнящий разошёлся миром с представителем Румынии Богданом-Даньелом Дяком на 29-м ходу.
Единственной результативной в первом туре стала партия, в которой американец Уэсли Со обыграл представителя Азербайджана Шахрияра Мамедьярова.
Остальные партии первого тура завершились вничью. Не было выявлено победителя в парах: Максим Вашье-Лаграв (Франция) — Леньер Домингес (США), Фабиано Каруана (США) — Алиреза Фируджа (Франция), Левон Аронян (США) — Рихард Раппорт (Венгрия).
Этап Grand Chess Tour в Бухаресте завершится 14 мая.
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