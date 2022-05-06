Комиссия ФИДЕ отклонила апелляцию Сергея Карякина на шестимесячную дисквалификацию
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Апелляционная палата Комиссии ФИДЕ по этике и дисциплине отклонила апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина, которую тот подал на решение организации дисквалифицировать его. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Таким образом, шестимесячное отстранение Карякина осталось в силе. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.
Напомним, Сергей Карякин получил дисквалификацию после того, как высказался в поддержку специальной военной операции России на Украине. В настоящее время российский гроссмейстер занимает 17-е место в рейтинге ФИДЕ. У него 2747 пунктов. Лидирует 16-й чемпион мира Магнус Карлсен (2864).
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