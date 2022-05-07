Дина Аверина нашла плюсы в отстранении от международных соревнований

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина рассказала, как относится к отстранению от международных стартов.

«Мне кажется, раньше сказывалось, что нам перекрыли дорогу и запретили выступать на международном уровне. Сначала мы немного расстроились, но потом нашли плюсы в том, что можно ездить по городам России, давать мастер-классы, участвовать в шоу, делиться своим опытом с детьми», — приводит слова Авериной ТАСС.

23-летняя Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), трёхкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).