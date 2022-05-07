Дина Аверина нашла плюсы в отстранении от международных соревнований

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина рассказала, как относится к отстранению от международных стартов.
«Мне кажется, раньше сказывалось, что нам перекрыли дорогу и запретили выступать на международном уровне. Сначала мы немного расстроились, но потом нашли плюсы в том, что можно ездить по городам России, давать мастер-классы, участвовать в шоу, делиться своим опытом с детьми», — приводит слова Авериной ТАСС.
23-летняя Аверина — серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020), 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), трёхкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).
- 7 мая 2022
-
18:21
-
17:56
-
17:40
-
15:08
- 6 мая 2022
-
21:40
-
17:49
-
17:39
-
16:34
-
12:02
-
10:01
-
09:42
-
00:59
-
00:01
- 5 мая 2022
-
23:16
-
23:04
-
21:29
-
20:54
-
20:35
-
20:02
-
19:37
-
18:18
-
17:45
-
11:47
-
11:34
-
10:15
-
00:53
-
00:43
- 4 мая 2022
-
22:05
-
21:25
-
17:31
-
16:46
-
15:50
-
15:15
-
14:32
-
14:06