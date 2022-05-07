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Велогонщик Йейтс выиграл 2-й этап «Джиро д’Италия», сменивший гражданство Сиваков — 15-й

Велогонщик Йейтс выиграл 2-й этап «Джиро д’Италия», сменивший гражданство Сиваков — 15-й
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Завершился второй этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Его ознаменовала индивидуальная гонка с раздельным стартом.

Выиграл соревнования велогонщик из команды BikeExchange – Jayco британец Саймон Йейтс. Победитель стартового этапа «Джиро д’Италия» нидерландец Матье ван дер Пул финишировал вторым.

Отметим, что велогонщик Павел Сиваков из команды Ineos Grenadiers, сменивший спортивное гражданство с российского на французское, стал 15-м.

«Джиро д’Италия», 2-й этап
Будапешт (Венгрия)
9,2 км

1. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange – Jayco) – 0.11,50.
2. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – отставание + 0,03.
3. Том Дюмулен (Нидерланды, Jumbo-Visma) + 0,05.
4. Маттео Собреро (Италия, BikeExchange – Jayco) + 0,13.
5. Бен Туллет (Великобритания, INEOS Grenadiers) + 0,13.
6. Тобиас Фосс (Норвегия, Jumbo-Visma) + 0,17.
7. Вилко Кельдерман (Нидерланды, BORA – hansgrohe) +0,17.
8. Леннард Камна (Германия, BORA – hansgrohe) +0,17.
9. Мауро Шмид (Швейцария, Quick-Step Alpha Vinyl) + 0,18.
10. Тимен Аренсман (Нидерланды, DSM) + 0,18.

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