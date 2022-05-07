«Чеховские медведи» на выезде обыграли «Неву» в первом матче 1/2 финала ЧР по гандболу

В Санкт-Петербурге прошла первая полуфинальная встреча мужского чемпионата России по гандболу между «Университетом Лесгафта-Нева» и «Чеховскими медведями». Она ознаменовалась победой гостей над «Невой» со счётом 32:22. Матч обслуживали судьи Антон Семененко и Ярослав Стреленый.
У хозяев самым результативным игроком матча стал Кирилл Воронин, он забросил 5 из 7 мячей. У «Чеховских медведей» отличился Евгений Дземин, забросивший 8 из 14 мячей.
Ответный матч противостояния пройдёт в Чехове 14 мая.
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины
Полуфинал.
«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 22:32 (14:14).
Отметим, что в другом полуфинале сразятся ЦСКА и «Пермские медведи». Их первая встреча пройдёт завтра, 8 мая, в Перми.
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