«Чеховские медведи» на выезде обыграли «Неву» в первом матче 1/2 финала ЧР по гандболу

В Санкт-Петербурге прошла первая полуфинальная встреча мужского чемпионата России по гандболу между «Университетом Лесгафта-Нева» и «Чеховскими медведями». Она ознаменовалась победой гостей над «Невой» со счётом 32:22. Матч обслуживали судьи Антон Семененко и Ярослав Стреленый.

У хозяев самым результативным игроком матча стал Кирилл Воронин, он забросил 5 из 7 мячей. У «Чеховских медведей» отличился Евгений Дземин, забросивший 8 из 14 мячей.

Ответный матч противостояния пройдёт в Чехове 14 мая.

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины

Полуфинал.

«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург) — «Чеховские медведи» (Чехов) — 22:32 (14:14).

Отметим, что в другом полуфинале сразятся ЦСКА и «Пермские медведи». Их первая встреча пройдёт завтра, 8 мая, в Перми.